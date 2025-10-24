Ocho meses después, el Punto de Abastecimiento Solidario de Tunja sigue siendo solo un lote vacío

En febrero de 2025, la Alcaldía de Tunja anunció con entusiasmo la adjudicación del Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) para el barrio Antonia Santos, un proyecto del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) que prometía transformar la economía popular de la ciudad.

«...Ya hay contratista del Punto de Abastecimiento Solidario del barrio Antonia Santos de Tunja...», el esquema funcionaría como una plaza de mercado moderna con comedor comunitario, centro de acopio y espacios para agricultores y emprendedores locales. En ese momento, la administración municipal aseguró que el contratista ya contaba con un acta de inicio y que las obras empezarían «en el menor tiempo posible».

Ocho meses después, el terreno de 800 metros cuadrados —ubicado junto al Centro de Integración Ciudadana del barrio Antonia Santos— sigue vacío. No hay maquinaria, obreros ni estructuras que evidencien el arranque de la obra que, según la Alcaldía, había superado todas las etapas administrativas. El proyecto, valorado inicialmente en más de 4 mil millones de pesos, debía beneficiar a población vulnerable con la entrega de alimentos, la comercialización directa de productos agrícolas y la generación de empleo local. Sin embargo, las promesas de dotación y funcionamiento no se han cumplido, lo que ha generado inquietud entre comerciantes y vecinos del sector.

El director nacional del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó durante una reciente rueda de prensa que el proyecto de Tunja está entre los más rezagados del país dentro del paquete de 138 Puntos de Abastecimiento Solidario proyectados. «...El de Tunja hemos trabajado duro para que FINDETER arranque; nos han dicho que están a puertas ya de iniciar la obra, de resolver los problemas de licenciamiento, porque encontramos un rezago absoluto en la ejecución de este convenio...», aseguró Rodríguez Amaya. El funcionario explicó que se han enfrentado a trámites demorados y falta de coordinación institucional, aunque insistió en que las obras deberían iniciar antes de que termine el año.

Mientras tanto, Prosperidad Social ha buscado alternativas para mitigar el impacto del retraso, estableciendo acuerdos con plazas de mercado y organizaciones campesinas para distribuir alimentos a las familias vulnerables. «...Estamos haciendo alianzas público-populares entre alcaldes, organizaciones solidarias y campesinos para asegurar que los alimentos lleguen directamente a los hogares más necesitados...», explicó el director del DPS. No obstante, la comunidad del barrio Antonia Santos y los comerciantes de las plazas de Tunja siguen esperando que la promesa del Punto de Abastecimiento Solidario se convierta en una realidad tangible y no en otro proyecto detenido en el papel.