Nasa Histoires Sinfónico llega al Teatro Cafam

Por primera vez el sonido de la banda Nasa Histoires se vestirá de gala en un único concierto el sábado 25 de octubre en el Teatro Cafam acompañada por la Orquesta Sinfónica de Bogotá. Sus canciones más sentidas florecerán en un recital titulado La Sinfonía de las Flores, con los más espectaculares arreglos, para una velada inolvidable, creando una experiencia para todas las edades en la que la sala de conciertos se convertirá en un jardín sonoro donde cada nota será una oportunidad para abrazar la tristeza y celebrar la vida.

Este concierto es una producción de la FOSBO Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá y marca el cierre del Flor Morada Tour, una gira que iluminó escenarios en CDMX, Guadalajara, Puebla, Bogotá, Quito y Medellín, dejando una conexión profunda con cada ciudad. La Sinfonía de Las Flores con este recital la banda cierra su gira mundial Flor Morada Tour.

Cortesía: Nasa Histoires Ampliar

Su fusión del jazz gitano con sonidos latinoamericanos hace sus letras poéticas basadas en historias de la vida real. El nombre de la banda es una combinación del idioma wayuunaiki, donde “Nasa” significa “Aquellas”, y el francés “Histoires”, significa “Historias”. Sus dos discos, Aquellas Historias y Flora, dan fe de ese sonido inconfundible que se amalgama con un estilo único, irreverente y original en la puesta en escena.