Murió la mujer que fue atacada a disparos en Bucaramanga: había salido de prisión hace 15 días

Bucaramanga

Murió la mujer que había sido atacada con arma de fuego en la mañana del miércoles 22 de octubre en el barrio Girardot de Bucaramanga. La víctima fue identificada como Daniela Fernanda Anaya Uribe, de 25 años, quien falleció este jueves 23 de octubre en el Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanecía internada tras recibir varios impactos de bala.

El ataque se registró hacia las 9:50 a.m. del miércoles, en la calle 27 con carrera 2, cuando Anaya Uribe salió de su vivienda en el sector de Villas de Girardot para comer algo. En ese momento fue abordada por dos hombres que se movilizaban en motocicleta; el parrillero descendió del vehículo y disparó en repetidas ocasiones contra ella.

La joven resultó gravemente herida, con impactos en el tórax, dorso, pelvis, pierna derecha y brazo izquierdo, según el reporte médico. A pesar de los esfuerzos del personal médico del HUS, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades manejan como principales hipótesis un ajuste ilegal de cuentas o un caso de intolerancia, dado que la víctima había salido de la cárcel hace aproximadamente 15 días, donde cumplía condena por distintos procesos judiciales, entre ellos lesiones personales, amenazas y extorsión.

De acuerdo con el informe policial, cuando estuvo recluida en la cárcel de mujeres de Bucaramanga, Daniela Anaya Uribe habría tenido conflictos con otra interna, con quien se habrían amenazado de muerte, aunque sus familiares dijeron desconocer quién era esa persona.

En el lugar de los hechos fueron hallados tres proyectiles de arma de fuego, y las autoridades continúan recolectando información y revisando cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables y esclarecer los móviles exactos del crimen.