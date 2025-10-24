Movimiento Juvenil Bolívar Grande alcanzó 35 credenciales en todo el departamento

El Movimiento Juvenil Bolívar Grande ofreció un balance histórico y contundente, tras la jornada electoral de los Consejos de Juventudes (CMJ) en Cartagena y Bolívar.

El movimiento ratificó su compromiso con la ética juvenil y la transparencia, anunciando un total de 35 credenciales obtenidas en todo el departamento, consolidándose como la fuerza juvenil independiente más grande de la región.

Yorgenis Castellar, director del movimiento, ratificó la participación activa, organizada y genuina de Bolívar Grande: “No fuimos un simple listado; fuimos un movimiento que recorrió los barrios, veredas, corregimientos, municipios, salones de clases de colegios y universidades donde debatimos ideas y que demostramos que la juventud de este departamento está lista para asumir el liderazgo con seriedad y transparencia. Nuestra apuesta fue por la formación, la propuesta y la ética juvenil.

Así mismo, enfatizó el líder que “a cada joven de Cartagena y Bolívar: ¡Gracias, infinitas gracias! Ustedes nos dieron un voto de confianza libre de presiones, libre de maquinarias y libre de compra de votos".

Con estos resultados, el Movimiento Juvenil Bolívar Grande se posiciona oficialmente como el movimiento juvenil independiente más grande y representativo del departamento de Bolívar.