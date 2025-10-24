Macrofiguras festivas de Cartagena han presentado afectación: alcaldía pidió más cultura ciudadana

La Alcaldía de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), hace un llamado a toda la ciudadanía y a los visitantes para que contribuyan al cuidado de las 10 macrofiguras festivas que actualmente transforman el espacio público del Centro Histórico en una gran galería de arte popular, en el marco de las Fiestas de Independencia.

Estas esculturas monumentales, elaboradas por artistas, en su mayoría cartageneros, representan símbolos de nuestra historia, tradiciones y lucha libertaria. Están instaladas en lugares emblemáticos como la Torre del Reloj, el Muelle de Los Pegasos y el Muelle de la Bodeguita, y hacen parte de una gran apuesta por reivindicar el talento local y fortalecer la expresión cultural en el espacio público.

“Estas son las mejores Fiestas de la historia, y eso también se nota en el nivel de nuestras expresiones artísticas. Hoy Cartagena le da protagonismo al artista local como nunca antes, y ese esfuerzo merece ser valorado por todos”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Con el fin de garantizar su preservación durante toda la temporada festiva, el IPCC comparte las siguientes recomendaciones para el público:

Recomendaciones para el cuidado de las macrofiguras:

1. Tómate todas las fotos que quieras, pero evita recostarte o montarte sobre las figuras.

2. No arrojes espuma ni sustancias sobre las esculturas: esto puede deteriorar sus colores y materiales.

3. Mantén el entorno limpio: usa las canecas y no tires basura en el suelo.

4. No te sientes sobre las bases: están hechas de madera ecológica y requieren especial cuidado.

“Esta galería es arte efímero, hecho con materiales ecológicos, y merece ser cuidado como lo que es: una obra colectiva del pueblo cartagenero”, afirmó Lucy Espinosa, directora del IPCC. “Disfrutarlas con respeto es también una forma de celebrar nuestras fiestas y nuestra identidad”.

Las macrofiguras estarán disponibles para su disfrute hasta el cierre de las festividades en noviembre. Desde la Alcaldía se invita a la ciudadanía a recorrerlas, fotografiarlas y compartirlas en redes sociales, siempre con una actitud de respeto y sentido de pertenencia.