Juristas y organizaciones sociales demandan la elección de Carlos Camargo

El Consejo de Estado recibió hace unos días una demanda contra la elección de Carlos Camargo, el exdefensor del pueblo, como magistrado de la Corte Constitucional.

La demanda está firmada por 20 reconocidos juristas y organizaciones tan respetables como el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) , el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, profesores de la Universidad de Antioquia y la Fundación jurídica Jacarandas.

Los demandantes argumentan dos razones básicas para pedir la nulidad de la elección del magistrado Camargo:

El conflicto de interés con magistrados y senadores que lo nominaron y lo eligieron después de haber recibido por sí mismos, o a través de familiares, favores burocráticos de Carlos Camargo cuando fue defensor del pueblo. El incumplimiento de elegir a una mujer en la Corte Constitucional por el mandato de paridad de género.

Según relata la demanda, la cuestionada elección de Carlos Camargo fue un proceso donde la trampa transcurrió en cámara lenta. Aunque su período en la Defensoría terminaba en septiembre de 2024, él renunció en mayo para no inhabilitarse.

Antes de irse usó la burocracia y los contratos de la entidad para halagar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que iban a tener el poder de nominarlo y a senadores que podrían votar para elegirlo.

Diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenían familiares en la nómina o beneficiados por contratos en la Defensoría, como en su momento lo reveló La Silla Vacía.

Los magistrados favorecidos por la poderosa mano del exdefensor declararon el impedimiento y en seguida se lo levantaron ellos mismos. En cumplimiento de un adagio del poder: Habilítame que yo te habilitaré.

La fórmula se repitió en el Senado, que debía elegir de la terna presentada por la Corte Suprema. Once senadores que probaron las mieles de la burocracia del defensor Camargo participaron en su elección como magistrado, después de habilitarse los unos a los otros.

La elección además incumplió el deber de paridad de género porque por la conformación de la Constitucional, de acuerdo con los demandantes, la Corte Suprema debió elaborar una terna compuesta únicamente con mujeres o –en su defecto– el senado tenía el deber de elegir a la única mujer de la terna a quien, por cierto, muchos le prometieron el voto y luego le incumplieron. Nada nuevo en ese tipo de procesos.

La demanda anexa 129 pruebas.

Uno de los firmantes es el abogado constitucionalista, Rodrigo Uprimny:

Esta no es la única demanda contra la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Conozco otra, muy bien fundamentada como esta, presentada por el abogado José Fernando Gutiérrez Galvis y quizás haya más. Una de las primeras decisiones del Consejo de Estado será si las estudia por separado o las acumula.

Este será un proceso que merecerá mucha atención porque implica a las tres más altas cortes del país: Lo decide el Consejo de Estado, sobre un magistrado de la Corte Constitucional, y tiene que ver con conflictos de interés de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Veremos si los bomberos se atreven a pisarse las magueras.