Judicializados tres presuntos agresores en Cartagena: les imputan violencia intrafamiliar

Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron en Cartagena a tres hombres, presuntamente responsables de incurrir en actos relacionados con violencia intrafamiliar.

El primer caso se relaciona con hechos ocurridos el pasado 12 de octubre en una vivienda del barrio Fredonia en Cartagena. Allí, un hombre de 27 años habría agredido verbal y físicamente a su padre, de 58.

El ahora procesado, se cree, destruyó varios enseres, y cuando su progenitor quiso evitar que continuara con dicha actitud fue golpeado y amenazado con un arma cortopunzante. La Policía fue la encargada de capturar en flagrancia al señalado agresor.

Por otro hecho, fue judicializado un hombre de 35 años quien el pasado 25 de junio, en el barrio Villa del Sol, habría golpeado a su expareja sentimental.

La mujer de 30 años, producto de la agresión quedó en estado de estado de inconciencia y fue trasladada a un centro asistencial donde recibió atención médica y sicológica. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Cartagena fueron los encargados de capturar al procesado el 20 de octubre.

Finalmente, por hechos registrados en el sector de Nelson Mandela fue judicializado un hombre de 58 años quien se cree maltrató física, verbal y psicológicamente a su mujer de 39.

El acto de violencia más reciente ocurrió el pasado 18 de mayo cuando el procesado ingresó a la residencia de la víctima para amenazarla.

En este caso, el ahora investigado fue capturado por el CTI, el 14 de octubre último en inmediaciones del Parque Heredia de Cartagena. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en el delito de violencia intrafamiliar agravada imputado por el ente investigativo.