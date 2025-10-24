Jóvenes señalados de expender drogas fueron capturados en Soplaviento, Bolívar

La Policía Nacional en el marco de la Estrategia “Seguros, Cercanos y Presentes”, en labores de registro a personas, unidades de la estación de Policía de Soplaviento, recibieron una llamada anónima de un ciudadano que informaba que en la cancha de fútbol ubicada en el barrio Las Playas sector La Bonga, se encontraban dos sujetos supuestamente expendiendo sustancias alucinógenas en presencia de algunos jóvenes.

De inmediato, las patrullas de vigilancia llegaron hasta el lugar y efectivamente observaron a dos hombres con las características dadas por el ciudadano. Estos al notar la presencia de la Policía, emprendieron la huida, pero fue en vano, porque los uniformados lo alcanzaron y los detuvieron.

Al practicarle una requisa, al parecer les hallaron en uno de los bolsillos del pantalón, una bolsa transparente con 310 dosis demarihuana.

Estas personas tienen anotaciones judiciales por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Los detenidos junto a la sustancia estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera que un juez de la república defina su situación judicial.

“De esta manera con la disposición de planes de vigilancia y control con todas nuestras capacidades humanas y tegnologicas se busca brindar seguridad y tranquilidad a todos los bolivarenses”, aseveró, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante Departamento Policía Bolívar.