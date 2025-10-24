Neiva

Gobernador del Huila firmó convenios de vivienda nueva que benefician a Íquira, La Plata y Teruel

Con una inversión superior a los $9.300 millones, 130 familias huilenses cumplirán el sueño de tener vivienda propia.

Benefician a más de 3.400 hogares en todo el departamento. Foto Relacionada.

Neiva

El gobierno departamental, en articulación con Fonvihuila y las administraciones municipales de Íquira, La Plata y Teruel, firmó convenios para el desarrollo de proyectos de vivienda nueva en sitio propio y adquisición de vivienda, que beneficiarán directamente a 130 familias huilenses, 50 en Íquira, 50 en La Plata y 30 en Teruel.

Más de 130 familias huilenses tendrán vivienda propia gracias a una inversión que supera los $9.300 millones, impulsada por la Gobernación del Huila y las alcaldías municipales. Igual las administraciones de Íquira, La Plata y Teruel, con el propósito de poner en marcha proyectos de vivienda nueva y adquisición de vivienda. En total, serán beneficiadas 130 familias: 50 en Íquira, 50 en La Plata y 30 en Teruel.

La Gobernación del Huila continúa ejecutando su Estrategia Integral de Vivienda, con nueve proyectos en curso que benefician a más de 3.400 hogares en todo el departamento. Con una inversión superior a los $97.000 millones, el Gobierno Departamental avanza en la construcción y mejoramiento de viviendas, consolidando un Huila que crece con bienestar, inclusión y oportunidades para todos.

