Gobernador del Huila firmó convenios de vivienda nueva que benefician a Íquira, La Plata y Teruel

Neiva

El gobierno departamental, en articulación con Fonvihuila y las administraciones municipales de Íquira, La Plata y Teruel, firmó convenios para el desarrollo de proyectos de vivienda nueva en sitio propio y adquisición de vivienda, que beneficiarán directamente a 130 familias huilenses, 50 en Íquira, 50 en La Plata y 30 en Teruel.

La Gobernación del Huila continúa ejecutando su Estrategia Integral de Vivienda, con nueve proyectos en curso que benefician a más de 3.400 hogares en todo el departamento. Con una inversión superior a los $97.000 millones, el Gobierno Departamental avanza en la construcción y mejoramiento de viviendas, consolidando un Huila que crece con bienestar, inclusión y oportunidades para todos.