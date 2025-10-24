Fuerza Élite Sub-13 viaja en busca de un cupo entre los 10 mejores del Torneo Nacional Difutbol

Cartagena

El Club Fuerza Élite, iniciativa privada dedicada a la formación deportiva y social de niños y jóvenes en Cartagena, viaja hoy a la ciudad de Pereira con su categoría Sub-13 para disputar el partido de vuelta del Torneo Nacional Difutbol ante Sócrates Valencia F.C.

La serie se encuentra empatada a un gol, y el encuentro definirá la clasificación entre los 10 mejores equipos del país, en un campeonato que reúne a más de 1.000 participantes.

El compromiso que se jugará este sábado 25 octubre, a partir de las 11:00 a.m., será decisivo para el equipo cartagenero, que busca continuar su buen desempeño en el torneo. De superar esta fase, Fuerza Élite avanzará a la siguiente ronda, donde podría enfrentar al Deportivo Cali, que lleva ventaja en su llave. En esta etapa del campeonato quedarán los 12 mejores equipos de Colombia

El club reafirma su compromiso con el desarrollo deportivo y la formación integral de sus jugadores, y agradece el apoyo de las familias y la comunidad.