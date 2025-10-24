Fue capturado un hombre que habría abusado sexualmente de su hijastra y sobrina en el sur de Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre señalado de haber abusado sexualmente de su hijastra y de su sobrina política en hechos ocurridos en el barrio La Victoria, en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

De acuerdo con la investigación, el procesado habría aprovechado su cercanía con las víctimas para inducirlas a distintas prácticas sexuales, recurriendo a juegos para disfrazar las agresiones y evitar que contaran lo sucedido.

Un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, ambos agravados.

El hombre no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

La captura fue realizada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en el sur de la capital, en cumplimiento de una orden judicial.

En los primeros seis meses del año se registraron 6.407 casos por presunta violencia sexual contra menores

Según una denuncia de Concejo de Bogotá, en los primeros seis meses de 2025, se registraron 6.407 reportes de presunta violencia sexual a niños, niñas y adolescentes del Sistema de Alertas de la Secretaría Distrital de Educación.

Esto equivale a un promedio de 35 casos reportados diariamente. En contraste, en todo el año 2024, se contabilizaron 9.129 alertas, lo que arrojaba un promedio de 25 casos diarios.