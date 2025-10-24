El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 24 de octubre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza las deudas de salarios del Deportivo Pereira con sus jugadores.

Jugadores del plantel profesional del Deportivo Pereira. (Colprensa - Cristian Bayona).

Juan Cedeño

El futbolista colombiano ¿Indisciplinado o sin mentalidad?

44:15

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Millonarios y sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales. César dijo: “Renovó Llinás con Millonarios, se están renovando a las grandes figuras. Uno siempre tiene que dejar una ventanita abierta, pero la verdad es que hacer 12 puntos de 12, es muy difícil”. Sobre el tema Steven agregó: “Usted no me cree en mi teoría, no se quiere subir en mi bus. Yo digo que si Millonarios le gana a Santa Fe el clásico, tiene rivales más pequeños y puede sacar los resultados”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube.

Caracol Radio
Directo

Hable con el programa

