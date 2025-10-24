El Pulso del Fútbol, 24 de octubre de 2025

Jugadores del plantel profesional del Deportivo Pereira. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Millonarios y sus posibilidades de clasificar a los cuadrangulares finales. César dijo: “Renovó Llinás con Millonarios, se están renovando a las grandes figuras. Uno siempre tiene que dejar una ventanita abierta, pero la verdad es que hacer 12 puntos de 12, es muy difícil”. Sobre el tema Steven agregó: “Usted no me cree en mi teoría, no se quiere subir en mi bus. Yo digo que si Millonarios le gana a Santa Fe el clásico, tiene rivales más pequeños y puede sacar los resultados”.

No olvide escuchar el audio del programa.

