Director de BibloRed se pronuncia tras polémica por la “Hora del cuento Drag”

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá llevó a cabo el pasado sábado 1 de julio en la Biblioteca de la localidad de Antonio Nariño, la “Hora del cuento Drag”, actividad que se lleva a cabo tradicionalmente en Bogotá.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Rafael Tamayo, director de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes (BibloRed), se refirió a las inquietudes formuladas en distintos escenarios sobre la presencia de una drag queen en este un evento de lectura con niños y niñas.

De acuerdo con el directivo, esta actividad se desarrolla en el marco de la celebración de la igualdad, que es liderada por la subdirección de asuntos LGTBI de la Secretaría de Integración Social y que también cuenta la participación de la Secretaría de Cultura.

La “Hora del cuento Drag” es un espacio tradicional que da lugar en todas las bibliotecas de BibloRed: “Esta en particular se realizó con una persona drag con niños que no están en primera infancia, es decir, de 6 a 12 años y con presencia de los padres. No es una actividad improvisada, están en la programación, asiste quien quiera participar y a quien le interese”.

Manifestaciones transfóbicas en redes sociales

Sobre las opiniones encontradas en redes sociales, Tamayo manifestó que lo importante es que los padres de familia que hicieron parte de este escenario no tuvieron ninguna objeción:

“En redes han hecho manifestaciones transfóbicas que nos preocupan con la Secretaría de Cultura porque estamos respondiendo a una política pública de lectura y escritura de realidad que tiene dentro de sus enfoques de género y diversidad”.

El directivo aseguró que por ser una biblioteca pública, todos los sectores tienen un espacio para su participación: habitantes de calles, personas de la comunidad LGTBI, niños, niñas, adultos y personas de la tercera edad.

Tamayo indicó que esta actividad no es recurrente, sino que se efectuó en el marco del Día del Orgullo Gay a nivel mundial, donde se llevaron a cabo marchas y otras actividades representativas.