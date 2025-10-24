Demanda busca protección de derechos a comunidades negras en Bolívar

La Dirección Territorial Bolívar–Sucre de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), después de 10 años, marca un hito histórico en el departamento de Bolívar, al presentar una demanda étnica a favor del Consejo de Comunidades Negras Afrodescendiente Juana Pino Cogollo, en el corregimiento de Las Piedras, municipio de San Estanislao de Kostka.

Es importante resaltar que esta acción constituye un avance trascendental en la defensa de los derechos étnico-territoriales y responde a las afectaciones históricas del conflicto armado, que dejaron profundas huellas en esta comunidad afrodescendiente.

Daniel Flórez Muñoz, en su calidad de Director Territorial de la URT en Bolívar, aseguró que con esta demanda, se busca dignificar su historia, restituir sus derechos colectivos y consolidar procesos de memoria, justicia y reparación transformadora.

“Este logro reafirma nuestro compromiso con los pueblos étnicos. En cabeza del mayor Yule, hemos impulsado procesos que transforman territorios y vidas, demostrando que el Gobierno del Cambio cumple con las comunidades que históricamente han sido invisibilizadas”, afirmó Florez Muñoz.

La restitución étnica no solo restablece derechos, sino que fortalece el arraigo, la autonomía y la paz con justicia social.

Este hito convierte al Consejo Comunitario Juana Pino Cogollo en un símbolo de resistencia, esperanza y transformación para el caribe colombiano.