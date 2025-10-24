Circulares amenazan con acabar más de 100 empleos del gremio droguista en Ibagué

Ibagué

Las recientes circulares 441 y 442 emitidas por la Secretaría de Salud del Tolima tienen en vilo al gremio de las farmacias o droguerías del departamento. Los documentos oficiales prohíben la venta de licores, cigarrillos, vapeadores o productos empacados dentro de sus establecimientos. Esto podría acabar con sus unidades de negocio tipo minimarket.

De acuerdo con Danny Ospina, representante del gremio de droguerías en el Tolima, esta decisión podría tener efectos devastadores en la economía regional, ya que pone en riesgo más de 100 negocios y la misma cantidad de empleos en el departamento.

“Estas disposiciones no solo frenan la modernización, sino que podrían provocar el cierre de más de 100 establecimientos y la pérdida directa de al menos 100 empleos formales en Ibagué, afectando a decenas de familias y reduciendo la competitividad de una región que lucha por atraer inversión”, le dijo Ospina a Caracol Radio.

Los afectados

El empresario además reveló que la cartera de Salud nunca les socializó o advirtió sobre esta polémica decisión, que perjudicaría especialmente a las cadenas de droguerías como La Rebaja, Copifam, Medicity, La Alemana, entre otras.

“Fue una decisión impuesta, y es una decisión en contra de la innovación y el desarrollo. Este es un formato tipo conveniencia que viene desde los Estados Unidos, e Ibagué es la primera ciudad de Colombia que tiene esta restricción”, precisó.

Según Ospina, el Ministerio de Salud no ha emitido ningún decreto que sirva de sustento jurídico para que la autoridad regional pueda prohibir la venta de estos productos en sus establecimientos comerciales.

“El Ministerio no tiene ninguna circular que prohíba que las droguerías se puedan conformar como minimarkets. La Cámara de Comercio permite hasta tres actividades comerciales que puedan ser compatibles y nunca hemos tenido inconveniente con esto”, remarcó.

Los empresarios del sector en Ibagué esperan que la Secretaría de Salud del Tolima reconsidere la decisión, que además golpearía el empleo en una ciudad con una tasa de desocupación que asciende al 12,5 %, según el Dane.