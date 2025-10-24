Cayó ‘Maraca’, presunto jíbaro con antecedentes judiciales en San Cristóbal, Bolívar

En labores de registro a personas, unidades de la estación de Policía de San Cristóbal, recibieron una llamada anónima de un ciudadano que informaba que en la plaza del barrio el Centro del municipio, se encontraba un sujeto supuestamente expendiendo sustancias alucinógenas en presencia de algunos jóvenes.

De inmediato, las patrullas de vigilancia llegaron hasta el lugar y efectivamente observaron al hombre con las características dadas por el ciudadano. Este al notar la presencia de la policía, emprendió la huida, pero fue en vano, porque los uniformados lo alcanzaron y lo detuvieron.

Al practicarle una requisa, al parecer, le hallaron en uno de los bolsillos del pantalón, una bolsa transparente con 125 dosis de base de coca.

Los uniformados lograron evidenciar que, alias “Maraca” como fue identificado este presunto expendedor, se encontraba cumpliendo una condena con detención domiciliaria y aun así, seguía delinquiendo en los barrios de este municipio.

Importante mencionar que este presunto expendedor le registran anotaciones judiciales por los delitos de: violencia intrafamiliar, acceso carnal violento, lesiones personales, fuga de presos y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Alias “Maraca” fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fuga de presos, a esperas que un juez de control de garantías defina su situación judicial.

“No bajamos la guardia en nuestras actividades de revisión a personas que nos llevan a capturar este tipo de delincuentes que utilizan las fiestas anuales de estos municipios para dañarlas con la venta indiscriminada de sustancias psicoactivas. Invitamos a la comunidad a que también sea partícipe y si presencia alguna actividad ilícita por parte de cualquier persona, siempre comunicarla a los policías que estén cerca o a la estación”, señaló el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar.