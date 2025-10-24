Cartagena recibe la Cumbre Latinoamericana de la Economía Creativa: así celebrará su décima edición

Cartagena será el epicentro de las ideas, el arte y la innovación en la décima edición de la Cumbre Latinoamericana de la Economía Creativa. Este será un encuentro que reunirá a empresarios, anunciantes, creadores y artistas de toda la región para reflexionar sobre el futuro de las industrias creativas frente a retos como la inteligencia artificial, el impacto ambiental y los cambios sociales.

En Caracol Radio, hablamos con Ximena Tapias, la presidenta ejecutiva de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), organizadora de la décima Cumbre Latinoamericana de la Economía Creativa y Personaje de la Semana en Caracol Radio.

¿Cuáles serán las novedades de esta Cumbre Latinoamericana de Economía Creativa?

En entrevista con Alfonso Ospina, Ximena explica que este es un encuentro que convoca a toda la región para hacer reflexiones y buscar soluciones a los problemas que enfrenta la industria creativa en el país, especialmente porque está ampliamente relacionada con todo el entorno económico, político y social.

“Así que serán 3 días de más de 90 contenidos, 115 conferencistas en un formato que es muy interesante porque son contenidos simultáneos, de manera que las personas pueden escoger a su propio gusto”, explicó Ximena.

¿Cuáles serán los temas principales de la cumbre?

Uno de los grandes temas que se tocarán en la cumbre es el impacto de la inteligencia artificial en la industria y en general en el mundo. “Se hablará de la confluencia de todos los factores del amplio uso de la inteligencia artificial y que influyen e impactan a la sociedad”, añadió Ximena.

En total, serán más de 50 escenarios temáticos con contenidos y experiencias que inquietarán, estimularán y abrirán las mentes de los asistentes a un amplio horizonte de posibilidades de creación y transformación personal y profesional que indicarán hacia dónde vamos como industria.

Leer más: Smartfilms el festival de cine hecho con celular invita a emprender con el smartphone

“Tendremos anunciantes, marqueteros, empresas tanto del sector público como el sector privado, que vienen a entender qué está pasando en este mundo de las industrias creativas”, explicó la presidenta ejecutiva.

Para encontrar más información del evento, puede consultar en el siguiente enlace: https://mascartagena.co/