Capturados dos hombres señalados de perpetrar múltiples homicidios en Ocaña

Norte de Santander.

En un operativo desarrollado por la SIJIN del Departamento de Policía Norte de Santander en el municipio de Ocaña, fueron capturados dos presuntos integrantes de las disidencias de las Farc, identificados como Juan Pablo Manco, alias “El Paisa”, y Sebastián Camilo Manco, alias “Mou”, quienes serían primos y harían parte de una estructura multicrimen dedicada a homicidios selectivos y hurtos bajo la modalidad de outsourcing criminal.

El procedimiento se realizó mediante una diligencia de allanamiento en el barrio Santa Clara, donde se incautó una pistola Glock calibre 9 mm, un proveedor modificado y 18 cartuchos. Alias “El Paisa” fue detenido por orden judicial, mientras que “Mou” fue capturado en flagrancia.

De acuerdo con las investigaciones, los capturados estarían implicados en varios hechos delictivos ocurridos en Ocaña durante 2025, entre ellos el homicidio de José Alejandro Caballero, la muerte de Carlos Mauricio Pavón Sánchez, alias “Farruco”, y la de Geovanny Gómez. También habrían participado en hurtos a personas y en el robo de motocicletas utilizadas posteriormente en homicidios, además de una masacre.

Las autoridades continúan las investigaciones para ubicar a otros miembros de la organización.

“Con estas capturas se logra afectar de manera directa el componente armado y logístico del GAOR-E33, responsable de múltiples hechos de violencia y delitos conexos en la región del Catatumbo”, coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía de Norte de Santander.