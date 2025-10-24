Ataque sicarial en Cúcuta deja una persona muerta y una gravemente herida
Las víctimas serían habitantes en condición de calle.
Cúcuta.
Una mujer identificada como Gina Marcela Serrano Durán fue asesinada en un ataque sicarial ocurrido en pleno centro de Cúcuta. El hecho se registró en la avenida 5 con calle 16 del barrio Páramo, donde hombres armados atacaron a bala a una pareja, presuntamente habitantes en condición de calle.
En el lugar, tanto Gina Marcela como un hombre resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a la Clínica Puente Barco, donde horas más tarde la mujer falleció debido a la gravedad de las heridas.
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del ataque y si se trataría de ajustes de cuentas por temas de microtráfico.
Este nuevo hecho violento se suma a los más recientes ataques que han dejado como víctimas a mujeres de Cúcuta, lo cual, enciende las alarmas en las autoridades.