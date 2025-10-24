América de Cali vs. Junior por Liga Colombiana: fecha, hora y posibles alineaciones

América de Cali recibe al Junior de Barranquilla en el estadio Pascual Guerrero, juego que corresponde a la fecha 17 de la Liga Colombiana. El Escarlata está luchando por conseguir un cupo en los cuadrangulares, mientras que el Tiburón se encuentra en la parte alta de la tabla.

Cabe mencionar que restan tres jornadas para conocer a los ocho equipos que avancen a los cuadrangulares. De momento, los que se encuentran en zona de clasificación son: Atlético Bucaramanga, que es líder, seguido de Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Fortaleza, Tolima, Llaneros y el que cierra el grupo es Independiente Santa Fe.

¡𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞 𝐣𝐮𝐠𝐚𝐫𝐚́ 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐜𝐡𝐚 𝟏𝟕 𝐝𝐞 𝐥𝐚 #𝐋𝐢𝐠𝐚𝐁𝐞𝐭𝐏𝐥𝐚𝐲𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐈𝐈-𝟐𝟎𝟐𝟓! 🙌



Ya están confirmadas las señales de televisión para los partidos 👀



Consulta a continuación dónde podrás ver cada encuentro de la Fecha 17 de manera oficial



👉… pic.twitter.com/9G3UDwariE — DIMAYOR (@Dimayor) October 23, 2025

Así llegan ambos equipos

América se quedó con el triunfo del clásico vallecaucano tras vencer 2-0 al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, con anotaciones de Cristian Barrios (27′) y Josen Escobar (62′). Por otro lado, Junior venció 3-0 al Deportivo Pereira en condición de local con gol de Bryan Castrillón (57′) y doblete del ‘Titi’ Rodríguez (90+6′) (90+8′).

Bajas en Junior

Para este compromiso, Alfredo Arias no contará con la presencia de Daniel Rivera, quien fue expulsado en la fecha pasada frente al Deportivo Pereira por cometer una falta sobre Walmer Pacheco; además tampoco estarán José Enamorado, Carlos Bacca y Deiber Caicedo por lesión.

Le puede interesar: Liga colombiana, la que más tarjetas rojas muestra por partido en el mundo: Contundente dato

Posible alineación de América de Cali

Jorge Soto; Mateo Castillo, Cristian Tovar, Jean Pestaña, Ómar Bertel; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Andrés Roa; Cristian Barrios, Luis Ramos y Jan Lucumí.

DT: David González

Posible alineación de Junior

Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Carlos Báez, José Cuenú, Yeison Suárez; Yimmi Chará, Dídier Moreno, Guillermo Celis; Jhon Salazar, Guillermo Paiva y Teófilo Gutiérrez.

DT: Alfredo Arias

Fecha, hora y cómo seguir

El partido se disputará este viernes 24 de octubre a partir de las 8:10 de la noche. Usted podrá disfrutar las emociones de este partidazo uniéndose al minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.