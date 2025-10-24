Agentes de tránsito de Neiva denuncian amenazas y agresiones

Neiva

Desde la Secretaría de Movilidad de Neiva se dio a conocer que 15 agentes de tránsito han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de amenazas, instigación a delinquir y violencia contra servidor público. Los funcionarios aseguran que estas intimidaciones ponen en riesgo su vida y la de sus familias, generando temor entre el personal operativo encargado de velar por la seguridad vial de la ciudad.

Según Edna Jhoana Cruz, secretaria de movilidad, comentó que “la entidad rechaza de manera contundente estos actos y recordó que las amenazas y los llamados a la violencia contra los servidores públicos constituyen delitos sancionables penalmente. Varios grupos denominados “anti retenes” o “anti control” han promovido acciones que buscan obstaculizar la labor de los agentes, incluso recurriendo al uso de armas traumáticas para intimidarlos durante los operativos”.

En paralelo, la entidad informó que continúa impulsando los procesos de cobro coactivo hasta la vigencia 2023, con una cartera que supera los 100 mil millones de pesos. También advirtió que no existen descuentos del 50 % para el pago de multas, desmintiendo mensajes falsos que circulan entre los ciudadanos. La Secretaría insistió en la importancia de acudir directamente a sus canales oficiales para realizar cualquier trámite.

Finalmente, se conoció que durante el 2024 se registraron 50.257 comparendos y 13.717 inmovilizaciones, mientras que hasta septiembre de 2025 se contabilizan 39.533 infracciones. Entre las más comunes se encuentran el paso de semáforos en rojo, la falta de revisión técnico-mecánica y el no portar el SOAT. Las autoridades reiteraron su llamado a la conciencia ciudadana y al cumplimiento de las normas para reducir los índices de accidentalidad y violencia en las vías.