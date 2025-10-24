Agente Interventora de NUEVA EPS anuncia inicio de Auditoría Forense para investigar irregularidades

Atendiendo el llamado de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud y con el compromiso de identificar de manera certerairregularidades en los diferentes procesos que traía la Entidaden años anteriores, la Agente Interventora de Nueva EPS, Dra. Gloria Libia PolaníaAguillón anunció el inicio de la Auditoria Forense.

Esto se da gracias al compromiso del Equipo Interventor actual, que en menos de dos meses garantizó el inicio de esteproceso “Por primera vez y desde el inicio de la intervención de Nueva EPS que completaun año y seis meses, podemos anunciar que ya se tiene la Empresa que se encargará del proceso de auditoría y que permitirá conocer a fondo la realidad de los temas administrativos y financieros que son de gran preocupación y principal objetivo para este equipo interventor” reafirmó la Dra. Gloria LibiaPolanía Aguillón.

Así las cosas, serán las firmas SAG Assesments Consulting -amplia experiencia en sistemas de prevención de lavado de activos y situaciones de fraude - y RATSEL - especializada en gestión integralde riesgos corporativos – quienes deberán entregar resultados en los siguientes aspectos:

Trazabilidad completadel flujo de recursos públicosasignados por el Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS-. Identificación de irregularidades, malas prácticas, desviaciones, actos de corrupción o fraude que afecten el flujo de recursos del SGSSS. Razonabilidad de la información financiera y contablede NUEVA EPS EN INTERVENCIÓN. Dictamen, anexoprobatorio y riesgosde las conductas evidenciadas,así como identificación de posibles responsables. Análisis de estados financieros e información contable para las vigencias con o sin cierre, que permita identificar presuntos actos de fraude en la presentación de los EstadosFinancieros (No dictaminar ni certificar estadosfinancieros). Reconstrucción de hechos económicos: Se analizarán los flujos financieros y contractuales para determinar su impacto real en los estados financieros auditados.

La auditoría se concentrará en investigar procesos relacionados, que permitan identificar posibles irregularidades concentradas en desviaciones, malas prácticas y actos de fraude o corrupción enlas áreas de: