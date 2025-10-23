Donald Trump me calumnia, insulta a Colombia y viola el derecho internacional: presidente Petro

En una rueda de prensa con medios Internacionales desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a las más recientes acusaciones del mandatario Donald Trump en su contra.

Ante los medios Internacionales que acudieron a la convocatoria tras la nueva advertencia del presidente norteamericano contra Colombia, el mandatario señaló que las acusaciones de Trump en su contra no tienen fundamento, y están promovidas por la derecha colombiana que busca volver al poder en las próximas elecciones.

Aseguró que detrás de estos señalamientos, hay intenciones políticas relacionadas con las elecciones en Colombia y la invasión en Venezuela.

“Tienen un segundo corelato, que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico: y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático a ganar las elecciones, no volvamos a ganar. Y vuelva esto al pasado. Es decir, Uribe, que ya lo tienen listo. Y tiene una segunda consecuencia, y es que en medio de las elecciones, que prácticamente ya comienzan en Colombia, prácticamente está la codicia sobre Venezuela (...) pues aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región“, señaló.

En la rueda de prensa, el presidente Petro volvió a hablar sobre los datos erróneos frente a la producción de cocaína, que derivaron en la descertificación para Colombia, y aseguró que Trump sabe perfectamente del error, porque el trabajo que el Gobierno ha hecho para disminuir esta cifra ha sido el mejor de los últimos años.

“El gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo es este”: reiteró.

El alto mandatario aseguró que, a su parecer, no pasaría nada si el gobierno de Donald Trump cumple con la promesa de suspender la entrega de dineros para Colombia.