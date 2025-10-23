Tres departamentos en Colombia están bajo fuego: hay 3.000 mil desplazados por los enfrentamientos

AME4887. JAMUNDÍ (COLOMBIA), 10/06/2025.- Integrantes de las Fuerzas Armadas vigilan el área donde ocurrió una explosión este martes en Guachinte, Jamundí (Colombia). La explosión de una bomba causó la muerte de tres personas informaron las autoridades, que atribuyeron los ataques a disidencias de las FARC. EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán ( EFE )

En el Bajo Calima - de Buenaventura - Valle del Cauca-, en aproximadamente cinco municipios de Antioquia y en diferentes zonas de Arauca, se reportan enfrentamientos entre grupos ilegales.

Aunque la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas, los hechos de conflicto entre el ELN, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, continúan los departamentos mencionados.

En el Bajo Calima, Buenaventura, alrededor de 300 personas han tenido que salir de sus fincas por amenazas y otras 200 permanecen confinadas en sus casas.

De acuerdo con Brayan Montaño, líder de la zona y representante de la fundación Pro y Paz, “las autoridades deben atender con urgencia la situación para garantizar el retorno de las familias y la seguridad de quienes han permanecido en la zona”.

De igual manera y en menos de dos meses, en Antioquia ya se han reportado más de 2.700 desplazados. Las víctimas se reportan en los municipios de Briceño, Anorí, Tarazá, Valdivia y El Bagre.

En Arauca en el municipio de Puerto Rondón, los civiles salen con pañuelos blancos en sus manos para no ser atacados. También pusieron banderas en las fachadas de sus casas.