Representantes del Huila participan en el Congreso Nacional de Camacol en Barranquilla

Neiva

El Congreso Nacional de Camacol se realiza este año en la ciudad de Barranquilla y se extenderá hasta el próximo viernes. Durante las deliberaciones, el gremio abordará temas de gran trascendencia para el sector edificador, entre ellos la aplicación de la inteligencia artificial en la industria de la construcción, la sostenibilidad y el análisis de las principales variables económicas del país que afectan el desarrollo de la actividad edificadora.

En el evento se contará con la participación de expertos nacionales e internacionales, quienes debatirán sobre los retos y oportunidades del sector. Además, se llevarán a cabo dos paneles con candidatos a la Presidencia de la República, donde se discutirán propuestas para fortalecer la política de vivienda en Colombia y atender la demanda de miles de familias que aún no cuentan con una casa propia.

Para Aníbal Rodríguez, de Camacol-Huila, comento que “es una situación crítica del empleo en el sector, especialmente después de la eliminación de programas como Mi Casa Ya. En el departamento del Huila, por ejemplo, se estima que se han perdido cerca de 10.000 puestos de trabajo. Según los constructores, la industria de la construcción ha retrocedido al tamaño que tenía en 2012, lo que representa una pérdida de más de una década de crecimiento sostenido”.

Camacol presentará en el marco del Congreso los lineamientos de su propuesta al próximo Gobierno Nacional. El objetivo es recuperar una política de vivienda sólida que facilite el acceso a los subsidios y permita a las familias realizar cierres financieros. La entidad considera que la intervención estatal es fundamental para impulsar nuevamente la construcción de vivienda social y generar desarrollo económico y social en las regiones.