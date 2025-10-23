Preocupa aumento de casos de abandono a personas mayores en Neiva

Neiva

A lo largo del año, cerca de 130 personas mayores han sido atendidas por el Centro Vida Unidad Móvil, tras ser víctimas de abandono. En algunos casos, los adultos son dejados en clínicas y hospitales sin que sus familiares regresen por ellos, situación que obliga a la entidad a activar redes de apoyo para garantizar su bienestar. En otros, permanecen solos en sus viviendas, sin atención ni compañía, lo que refleja una preocupante desprotección familiar y social.

Esta problemática no es exclusiva de Neiva, se repite en diferentes municipios del país. Muchas personas mayores viven en hogares multigeneracionales, donde las propias familias terminan siendo, en la mayoría de los casos, los principales vulneradores de sus derechos. Según el seguimiento realizado, las comunas tres, cuatro, seis y ocho son las zonas donde más se presentan estos casos, siendo las comunas seis y ocho las de mayor densidad poblacional.

John Peña, de la secretaria de la mujer, comento que “a pesar de este panorama, el trabajo de sensibilización liderado por el equipo del Centro Vida Unidad Móvil ha permitido que algunas familias reconozcan la gravedad de sus acciones y asuman un rol más activo en el cuidado de sus mayores. Estas jornadas de reflexión buscan rescatar los valores de respeto y responsabilidad hacia los adultos mayores, promoviendo su atención digna y el fortalecimiento de los lazos familiares”.

No obstante, existen situaciones en las que no se logra generar conciencia ni compromiso familiar. Por ello, durante el año se han interpuesto cinco denuncias ante la Fiscalía y remitido 45 casos a la Comisaría de Familia. En la actualidad, seis familias enfrentan procesos jurídicos con acompañamiento del consultorio jurídico, que ha asumido un papel clave en la protección de los derechos de las personas mayores del municipio.