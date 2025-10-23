Precio del dólar en Venezuela HOY 23 de octubre: el BCV reporta un nuevo aumento

Cada día crece la tensión entre Estados Unidos y Venezuela por cuenta de la ofensiva que ha emprendido el gobierno de Donald Trump al derribar varias embarcaciones procedentes de territorio sudamericano que transportarían dosis de sustancias ilícitas. Además, el mandatario de los norteamericanos ha considerado diferentes acciones para enfrentar a los carteles del narcotráfico, incluyendo el Cartel de los Soles, el cual vinculan con Nicolás Maduro.

Las represalias de Estados Unidos sobre Venezuela no solamente son a nivel político, sino también económico. Una muestra de ello es la suspensión de licencias de firmas como Chevron y la restricción para las que las empresas norteamericanas puedan hacer negocios con PDVSA, lo que además le impide gozar de los ingresos generados por las ventas del crudo.

Y es que estas sanciones también han afectado la venta de petróleo a otros mercados como China, quien recibe una gran parte de las exportaciones del crudo derivadas de Venezuela. A raíz de ello, el país asiático ha tenido que recurrir a intermediarios y a centros de transbordo ubicados en lugares como Malasia para garantizar que el suministro sea efectivo.

Estas circunstancias llevan a que Venezuela tenga un bajo flujo de dólares en el mercado oficial. Además, muchos ciudadanos realizan transacciones usando esta divisa con tal de protegerse de la hiperinflación ante la continua depreciación del bolívar, por lo que acuden al mercado paralelo para tal fin.

La constante depreciación del bolívar no solamente hace que el dólar se fortalezca, sino que esto también sucede con las demás divisas que se manejan en territorio venezolano como lo son la lira turca, el rublo ruso, el yuan chino o el euro.

Así está el precio del dólar en Venezuela para este 23 de octubre de 2025

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señaló que el precio del dólar en el país para este jueves 23 de octubre de 2025 es de 212,4837 bolívares. Esto supone un aumento de algo más de dos bolívares con respecto a la cifra reportada el día anterior (210,2825 Bs).

Por otra parte, la entidad también dio a conocer las cifras en las que se cotizan las demás monedas en territorio venezolano para este jueves. Estas son:

Euro: 239,92446760 bolívares

239,92446760 bolívares Yuan chino: 28,87199067 bolívares

28,87199067 bolívares Lira turca: 4,90483435 bolívares

4,90483435 bolívares Rublo ruso: 2,52858864 bolívares.

Valores de las casas de cambio en Venezuela para este jueves 23 de octubre

De acuerdo a la información suministrada por el Banco Central de Venezuela, estos son los valores que manejan las casas de cambio a nivel nacional para aquellos ciudadanos interesados en realizar transacciones en dólares: