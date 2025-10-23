¡Bajó de nuevo! Precio del dólar en Colombia HOY 23 de octubre, según Banco de la República

El precio del dólar tuvo una leve disminución, esto luego de que el pasado miércoles 22, tuviera un importante aumento que propulso el dólar a superar la barrera de los $3.900 pesos colombianos para su cierre del día.

La disminución que presentó para la apertura del día de hoy, fue cercana a los $11 pesos colombianos. Gracias a esta, y según la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para el día de hoy, 23 de octubre, es de $3.900 pesos colombianos.

Los recientes aumentos, según los expertos, son el comportamiento que se esperaba que tuviera la divisa norteamericana, que se especulaba, tendría un fortalecimiento frente al peso colombiano, luego de las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro.

Precio del dólar en diferentes ciudades del país

Bogotá D.C. — Compra: $3,833 | Venta: $3,941

— Compra: | Venta: Medellín — Compra: $3,780 | Venta: $3,930

— Compra: | Venta: Cali — Compra: $3,823 | Venta: $3,967

— Compra: | Venta: Cartagena — Compra: $3,700 | Venta: $3,950

— Compra: | Venta: Cúcuta — Compra: $3,840 | Venta: $3,880

— Compra: | Venta: Pereira — Compra: $3,840 | Venta: $3,940

Tensiones entre Estados Unidos y Colombia

Desde el pasado día domingo, las tensiones entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se vieron tensionadas luego de un intercambio de comentarios entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro, donde resaltó, principalmente, las acusaciones de Trump, quien aseguró que Petro era “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de droga”.

Además de esto, aseguró que se tomarían medidas severas contra Petro y contra Colombia, esto por medio de la suspensión de la ayuda económica para combatir el narcotráfico y aumentando los aranceles a los productos exportados por el país suramericano. Pues bien, el día de ayer, miércoles 22 de octubre, se suspendieron oficialmente las ayudas económicas que Estados Unidos ofrecía.

Nuevas operaciones marítimas

En conjunto con esto, y ampliando el panorama del país norteamericano en su lucha contra el narcotráfico, realizó nuevos ataques a lanchas que presuntamente transportaban droga, pero esta vez, en aguas del mar pacífico. Recuerde que en semanas anteriores, ya se habían realizado este tipo de ataques en las costas del mar caribe, cercanas a Venezuela.

En relación con esto, el Pentágono aseguró que en las operaciones que fueron destruidas estas dos narcolanchas, fueron abatidas dos personas en la primera y tres en la segunda. Además, comentaron que al menos una de estas operaciones, fue realizada en aguas internacionales cerca de Colombia. Luego de esto, el secretario de Defensa de EE.UU. aseguró que “no se trata de simples narcotraficantes, sino de narcoterroristas”.

Recientes declaraciones de Trump

Pues bien, para seguir aumentando la tensión diplomática, Donald Trump, arremetió nuevamente con ataques al presidente colombiano, asegurando que era un “matón” y un “mal tipo”. También, estableció que Colombia se había convertido en una fábrica de drogas ilegales que llegan a Estados Unidos a través de México y comentó que tomaría medidas muy severas, contra el presidente y el gobierno de Gustavo Petro. A quien también acuso de llevar a su país “al borde de una trampa mortal”.

