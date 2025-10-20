Expresidentes Pastrana y Uribe piden a Petro aclarar “relación con el jefe del Cartel de Los Soles”

Colombia

Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe publicaron un comunicado pronunciándose sobre la actual crisis entre Colombia y Estados Unidos a raíz de los señalamientos que el presidente norteamericano Donald Trump ha hecho contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

Luego de que Trump calificara a Petro como un “líder del narcotráfico”, Uribe y Pastrana le pidieron al mandatario colombiano “la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota”.

Los dirigentes de la oposición consideran que de este ‘Pacto de la Picota’ surgieron consecuentemente “las posteriores conversaciones con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político”, en el marco de la Paz Total.

Los expresidentes le enviaron también un mensaje a Petro: “exigimos serenidad, prudencia y sentido nacional, por encima del egoísmo, en el manejo de esta crisis que pone en riesgo la seguridad, el bienestar del Pueblo y sectores claves de la economía”.