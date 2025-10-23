Personas que estuvieron en habitanza de calle podrán ser contratadas en la alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

El alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, sancionó el proyecto de acuerdo con el que se busca darle una segunda oportunidad a las personas que se resocializaron tras vivir en condición de habitabilidad de calle y consumir sustancias psicoactivas.

La concejal Daniela Torres fue autora del proyecto de acuerdo y durante la plenaria indicó que “esto se convierte en un sueño hecho realidad que hoy se materializa y que obliga a la administración a que vincule en su planta de personal a personas que habitaban en las calles”.

Agregó la concejal que tras la aprobación de este proyecto de acuerdo se motiva a seguir trabajando por esta población que asegura que históricamente ha sido rechazada, no solo en Bucaramanga sino en todo el país.

Las vacantes laborales se irán abriendo de manera progresiva de acuerdo a la necesidad que se tenga en la alcaldía y estas personas entrarán en el listado de disponibles para asumir un rol en la administración.

La concejal Torres aseguró que le hará seguimiento y control político a este proyecto de acuerdo para que finalmente se puedan vincular estas personas a la administración.