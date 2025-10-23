No somos políticos y mucho menos politiqueros: El cantante del Gol tras presentar su movimiento político

El reconocido narrador deportivo Javier Fernández Franco, popularmente conocido como ‘el cantante del gol’, anunció oficialmente su candidatura al Senado de la República para las elecciones legislativas de 2026.

Su aspiración se da bajo el movimiento ciudadano “Fuera”, que actualmente está en proceso de recolección de firmas para inscribir sus listas ante la Registraduría Nacional. El movimiento necesita recolectar 55 mil firmas para concretar la inscripción ante este ente.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el cantante del gol, aseguro que su movimiento no es de políticos y mucho menos de politiqueros.

“’Fuera’ significa eso, queremos que estén afuera todas las cosas que infortunadamente le han hecho daño a nuestro país. Y nuestro proyecto, tiene que ver mucho con el deporte, esa es nuestra especialidad”, afirmó Fernández.

¿Por qué en la política?

El comunicador indicó que en este momento quiere devolverle a este país todo lo que le ha dado y todo lo que lo ha querido, pero con base en algo que puede ser salvación para nuestro país, que es el deporte.

Agregó que no son un partido polarizante y que no están de acuerdo con tanta pelea, además invitó a un diálogo para conversar en medio de las cosas bellas que nos han unido como país.

“Yo sigo pensando que un niño o un joven que practica el deporte jamás empuñará un arma en contra de nadie ni de nada”, comentó ‘El cantante del gol’.

Argumentó que la gente que ha legislado en este país, siempre que algún deportista consigue una medalla, se abrazan, pero jamás han hecho nada por el deporte y los que han estado pendientes de esa disciplina se han preguntado ¿por qué no hacer un ejercicio como este? Sin políticos, simplemente con la idea de que el deporte es una cosa muy importante para nuestro país y que no la podemos abandonar, sino que al revés, hay que utilizar máquinas.

¿Irá por la derecha o por la izquierda?

Ante esta pregunta el periodista afirmó qué: “Nada, nada. Yo soy un crítico de muchas cosas de este gobierno y por eso el ‘fuera’ tiene que ver. Yo lo que quiero es utilizar esta arma que me ha dado Dios, porque yo soy un hombre de Dios primero que todo y con la gente de Colombia, y este cariño que me ha dado la gente para decirle, vengan, colabórenme y vamos a hacer un país diferente desde el esquema del deporte”.

¿Por qué votar por él?

Vamos a encabezar una lista al Senado de la República para que el país pueda tener por lo menos una esperanza en el deporte, es que un billón, cuatrocientos mil millones de pesos de recorte al deporte no tienen sentido.

“Esto es un movimiento político porque es una política de vida, no porque haya políticos, somos gente que quiere cambiar al país desde el deporte”, concluyó el periodista deportivo.