No es uno ni dos, sino tres grupos armados que operan en el Bajo Calima, Buenaventura: líder social / Ernesto Guzmán ( EFE )

Linda Posso, líder social y coordinadora de la oficina Pares en el Pacífico colombiano, aseguró que el Bajo Calima de Buenaventura siempre ha estado “bajo el poder” de diferentes grupos al margen de la ley.

Posso, indicó que “no es ni uno, ni dos, sino tres actores ilegales que todos los días están disputándose el territorio que no les pertenece”.

El Clan de golfo, el ELN, y la incursión de la columna de Jaime Martínez, aseguró la líder, “siempre están operando por el control y la economía ilegal” en el Bajo Calima.

De igual manera aseguró que la comunidad ha tenido que desplazar en reiteradas ocasiones y las autoridades no tienen bajo la lupa esta zona del Valle del Cauca.

Al hoy, según las autoridades, se han desplazado de sus fincas y viviendas alrededor de 300 personas y otras 500 más se encuentran confinadas.