Buenaventura: en plena calle del Bajo Calima se enfrentan guerrilleros del ELN y disidencias FARC

La Personería de Buenaventura confirmó la veracidad de un video que circula en redes sociales, donde se observa a hombres armados disparando en plena calle y entre viviendas del sector La Colonia, en el corregimiento Bajo Calima, zona rural del distrito.

El hecho correspondería a enfrentamientos recientes entre guerrilleros del frente de guerra occidental del ELN y la columna Wilson González del frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

#ATENCIÓN📍El hecho corresponde a enfrentamientos recientes entre guerrilleros del frente de guerra occidental del ELN y la columna Wilson González del frente Jaime Martínez de las disidencias FARC en zona rural de #Buenaventura, Valle, según el Ministerio Público. pic.twitter.com/k4ud8sn2bQ — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) October 13, 2025

Según la Personería y la Defensoría del Pueblo, los combates son casi diarios y han generado una grave crisis humanitaria. Más de 500 familias permanecen confinadas, con riesgo de desplazamiento forzado y sin acceso a alimentos ni servicios básicos.

“Estas comunidades están confinadas, literalmente aguantando hambre. El Estado se comprometió a protegerlas cuando regresaron al territorio, pero los enfrentamientos continúan y los grupos armados se pasean por el casco urbano como si fueran autoridad. Falta presencia efectiva de la fuerza pública”, denunció Jefferson Potes, personero de Buenaventura.

Además del confinamiento, se reporta un alto riesgo de reclutamiento forzado de menores. En el último mes se han registrado al menos 15 enfrentamientos armados, intensificando el temor y la vulnerabilidad de la población.

Un total de 516 familias —1.419 personas— del Consejo Comunitario de La Colonia en Bajo Calima se encuentran actualmente confinadas. La Defensoría del Pueblo ha documentado violaciones graves a los derechos humanos, como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, violencia sexual contra mujeres y niñas, uso de drones para ataques y ocupación ilegal de viviendas.

En septiembre se registraron hechos especialmente alarmantes: incursiones armadas en instituciones educativas, patrullajes ilegales en el casco urbano y el lanzamiento de una granada cerca del SENA, que dejó a dos mujeres gravemente heridas.

El obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo, hizo un llamado urgente a los grupos armados:

“Elevamos una voz al cielo para que mueva los corazones de las personas violentas y dejen a la comunidad en paz. Que los territorios no se rieguen de sangre, que los sonidos sean los de las aves y las risas de los niños, no los de las balas. Que Dios nos bendiga y que las autoridades cumplan su compromiso de proteger a la comunidad”, expresó.

La Fuerza Naval del Pacífico aseguró que adelanta operaciones en la zona, aunque afirmó no tener conocimiento directo de los recientes enfrentamientos.

Por otro lado, la Personería informó que las bandas criminales “Shottas” y “Espartanos”, que delinquen en el casco urbano de Buenaventura, habrían pactado un presunto cese al fuego para evitar balaceras. No obstante, al aparecer, el acuerdo no contempla el cese de actividades delictivas como la extorsión o el hurto. Ambas estructuras siguen participando en la mesa sociojurídica de paz con el Gobierno Nacional.