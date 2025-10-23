Metrolínea alertó sobre el aumento de hechos vandálicos en el portal de Piedecuesta

El gerente de Metrolínea, Emiro J. Castro, alertó sobre los recientes casos de vandalismo y hurtos registrados en los portales de Piedecuesta y Girón. La situación fue denunciada tras un nuevo hecho reportado por un concejal de Bucaramanga, quien junto a su equipo de trabajo detuvo a una persona señalada de sustraer elementos del sistema.

Castro señaló que, aunque se han activado planes de contingencia con el equipo operativo, los recursos actuales no son suficientes para contrarrestar la crisis de seguridad que afecta al sistema de transporte masivo.

“Hemos recibido varios actos de vandalismo en los portales de Piedecuesta y Girón. Ante el déficit en vigilancia y seguridad privada, hemos implementado medidas, pero resultan insuficientes. Por eso convocaremos una mesa con alcaldes y autoridades para buscar soluciones al financiamiento del sistema”, indicó el gerente.

El funcionario agradeció el acompañamiento de la Policía Nacional, que ha realizado capturas y patrullajes constantes en las estaciones. Sin embargo, insistió en la necesidad de proteger los bienes construidos con recursos públicos y recordó que Metrolínea pertenece a todos los municipios del área metropolitana de Bucaramanga.