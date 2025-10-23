Lionel Messi renueva con el Inter Miami y da indicios sobre su retiro del fútbol

Lionel Messi firmando su nuevo contrato con el Inter Miami desde el nuevo estadio del equipo / Twitter: @InterMiamiCF.

Inter Miami anunció la renovación de la estrella argentina Lionel Messi por las próximas tres temporadas. El considerado por muchos mejor jugador del mundo seguirá en el club hasta finales del año 2028.

La renovación de Messi se da de manera conjunta con la construcción del Freedom Park, nuevo estadio del club que se está construyendo actualmente y estará listo para finales del próximo año. El nuevo escenario deportivo tendrá capacidad para 25.000 personas.

“Me hace muy feliz quedarme aquí y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, se ha convertido en una hermosa realidad: jugar en este estadio, el Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami, he sido muy feliz, así que estoy muy contento de seguir aquí”, declaró Messi.

En el video de anuncio de su renovación, se puede observar a Messi precisamente al interior de las instalaciones de este nuevo mensaje, acompañado del mensaje “He’s Home”, “Él está en casa”.

“Estamos todos muy emocionados por el momento en que finalmente podamos jugar en el Miami Freedom Park. Estamos deseando que esté terminado, para vivirlo desde dentro, en nuestra nueva casa, y para que la afición también lo disfrute. Será algo muy especial jugar en casa en un estadio tan espectacular”, añadió Messi sobre su renovación con el club estadounidense.

Messi, actualmente con 38 años, se encuentra en el Inter Mami desde 2023. Este año fue el máximo goleador de la MLS en la temporada regular con 29 anotaciones. En el año de su llegada se consagró campeón de la Leagues Cup.

Un indicio sobre su retiro

Según se ha podido conocer a través de los medios, este nuevo contrato de Lionel Messi con el Inter Miami no tiene posibilidad de renovación, lo cual podría ser una estimación de que el crack argentino piensa en decirle adiós al fútbol a finales del 2028, cuando tendrá entonces 41 años.