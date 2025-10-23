La CAR recategorizará reserva natural de Sasaima para que haga parte del Sistema de Áreas Protegidas

Sasaima, Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció que dará prioridad a la recategorización de la Reserva Protectora Productora Peñas de Aserradero en el municipio de Sasaima para que ingrese al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) que coordina la Unidad de Parques Nacionales.

De acuerdo con la entidad, con esta medida se busca elaborar un marco jurídico que prohíba el desarrollo de actividades mineras, al igual que de expansión de cultivos agrícolas y pecuarios en la reserva.

La CAR explica que esta área quedó fuera del SINAP a causa de algunas modificaciones legales que impidieron su ingreso.

La CAR prioriza medidas de protección para reserva madre de fuentes hídricas en Cundinamarca

La reserva Peñas de Aserradero es un área estratégica para la región, tal como apunta la CAR, dado que allí “nacen importantes fuentes hídricas como el río Dulce, el río Icalí y las quebradas La Candelaria y Cafuches”.

Estas fuentes hídricas abastecen a las comunidades locales y garantizar el equilibrio medioambiental de varios municipios del departamento, siguiendo lo dicho por el director regional Gualivá de la entidad, Héctor Fabián Garavito.

“Son más de mil hectáreas que van a estar protegidas dentro de este territorio que favorecen a la provincia del Gualivá, donde nacen dos ríos importantes que abastecen de recurso hídrico a municipios como Sasaima y Villeta“.

La reserva comprende unas mil hectáreas de bosques densos y tiene cimas que alcanzan los tres mil metros sobre el nivel del mar.

Avanza el proceso de recategorización de la reserva Peñas de Aserradero

De acuerdo con Garavito, un equipo encargado de la entidad recorrió la reserva “con el fin de verificar las condiciones ambientales actuales para el proceso de recategorización”.

El objetivo de la Dirección Regional Gualivá es lograr la implementación de un nuevo marco jurídico que permita ejercer medidas de protección efectivas, que incluyan la prohibición de actividades de minería y agricultura.

De esta forma, la CAR asegura que “reafirma su compromiso con la conservación de los ecosistemas estratégicos de Cundinamarca, garantizando la protección y sostenibilidad de los recursos naturales”.