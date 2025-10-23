Jessica Jaramillo: ¿Que Por Qué Canto Bambucos? álbum musical homenaje al folclor andino colombiano

Armenia

La artista Jessica Jaramillo, que, aunque nació en Sevilla en el Valle del Cauca es quindiana de corazón, actualmente es instructora del grupo representativo vocal coranto de la Uniquindío y esta presentado su nuevo lanzamiento musical.

Se trata del álbum QUE POR QUÉ CANTO BAMBUCOS, un compilado de ocho obras del folclor andino colombiano con el que se busca homenajear a ocho compositores nacionales vivos y los que en el álbum tiene una intervención o participación importante.

Este es un proyecto ganador del ministerio de las culturas, las artes y los saberes en la convocatoria Estímulos nacionales en la modalidad de producción y creación.

Un proyecto que participó con alrededor de 500 proyectos de los cuales solo nueve fueron los ganadores. Este álbum trata obras con historias que narran la realidad dolorosa de nuestro país y de muchas partes del mundo, pero también la esperanza, el amor, el desamor y la raíz.

El título de este proyecto es el nombre de la canción Que por qué canto bambucos que en su letra dice:

“Que por qué canto bambucos, me pregunto aquel amigo, ¿y ahorita yo qué le digo? Si para el seguro es maluco, que ya se pasó de moda, que es música de viejitos, pensé eso a mí que me importa y le conté este cortico. Los canto porque mi padre me los enseñó de niño, los canto porque mi madre me los cantaba chiquitos y es música de viejitos. Les juro poco me importa. Más vale cantar bonito y no lo que está de moda, más vale un canto a mi tierra que salir en la emisora.

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio Armenia tuvimos como invitada a Jessica Jaramillo que expresó “Estoy muy contenta de estar compartiendo con ustedes la felicidad de esta noticia musical, este álbum que por qué canto bambucos sale de una convocatoria que hace anualmente el Ministerio de las Culturas, este trabajo se hizo de la mano de pues de un ser muy especial que es Carlos Andrés García Quintero, el compositor de la obra Que porqué canto bambucos.

Jessica Jaramillo estuvo en los estudios de Caracol Radio Armenia Foto: Caracol Radio Ampliar

Hacía mucho rato yo le había comentado ese sueño o ese anhelo de hacer un producto discográfico realmente profesional y bueno, salió esta convocatoria, él cogió esta idea, todo lo que hecho, durante mi carrera, lo plasmó muy bien en un proyecto que compitió con alrededor de 400 proyectos a nivel nacional en esta convocatoria de estímulos y solamente nueve fueron los seleccionados y bueno, dentro de esos nueve nosotros.

Un equipo de trabajo

Y digo nosotros porque pues este proyecto es tan mío como de él y ha sido una experiencia maravillosa, trata de ocho obras que hacen homenaje a ocho compositores nacionales vivos, dentro de ellos pues está él que por digamos por esta canción y por lo que digamos menciona o responde a esa pregunta es que decidimos ponerle al álbum completo así,

Porque muchas personas me preguntan, ¿usted por qué hace esta música colombiana o hace música para viejitos? Porque no sé, dedica a otras cosas más comerciales, y realmente la respuesta que tiene que por qué canto bambucos es muy contundente y es yo siempre he vivido enamorada del folclore porque la experiencia que me ha regalado la música andina colombiana no me la ha regalado otro género y aunque respeto mucho la música en general y me encanta cantar otras cosas, la música andina colombiana es especial.

¿Cómo se hace para escoger ocho de tantos bambucos tan buenos?

Jessica: Realmente es un trabajo muy difícil porque hay muchas obras que se nos quedaron por fuera que nos encantan y muchos compositores que adoramos que han sido muy cercanos que se tuvieron también que quedar por fuera, la decisión era por lo que significaría o significa esta obra o cada una de las obras de pronto en mi vida o en mi trayectoria o lo que podría, digamos, significar si la gente la escuchara.

Entonces, con base a eso fue que decidimos escoger estas obras, obras con temáticas muy diferentes, hay obras con temáticas sociales que nos dejan un mensaje muy fuerte, otras que hablan de amor, otras que hablan de la tierra, de la raíz y otras que hablan del desamor,

Trabajo con los compositores de los bambucos

Entonces, lo más hermoso de todo es que no solamente queríamos homenajear a los compositores, sino que varios de esos compositores están interviniendo de manera muy importante en el disco. Entonces, ahí tengo yo la fortuna de compartir grabación, por ejemplo, con Luz Marina Posada, que es la creadora de Caminantes, el primer sencillo del álbum Que por qué cantó bambucos que es el que hemos estado promocionando.

Foto: Cortesía Jessica Jaramillo Ampliar

También tengo la fortuna de cantar al lado de María Isabel Saavedra, que es una de las mejores cantautoras que también tiene nuestro país. Luis Enrique Aragón Farcas que es cuando vayan a escuchar esta canción se van a dar cuenta que es algo maravilloso. Él tiene su voz ahí, canta un pedazo que es muy fuerte para mí cuando yo lo escucho, me dan ganas de llorar.

Está también uno de los grandes maestros del piano de la música andina colombiana Germán Darío Pérez, que es un es un gran amigo, pero es un músico que yo he admirado toda mi vida.

También músicos del Quindío

Músicos de aquí del Quindío, está Ángel Henao, que es percusionista, Francisco Cifuentes en el bajo, Carlos Andrés García Quintero que no podía faltar en la guitarra y también como productor musical y artístico y tenemos una invitada de Manizales que se llama Lina Brito, que es la que nos está haciendo el piano en esta grabación. de compilado de estas ocho obras del folclore andino-colombiano

¿Las canciones ya están en las plataformas musicales?

Con una empresa que con la que estamos trabajando de Medellín, decidimos hacer primero tres lanzamientos de sencillos, el primero es Caminantes, ya vienen otros dos sencillos y por último vamos a hacer el álbum completo, yo diría que hacía final del año o comienzos del año entrante. Lo queremos hacer, digamos, con distancias un poco prudentes para que estos sencillos estas canciones tengan, digamos, tiempo de ser aceptadas y digeridas por la gente, que tengamos tiempo de promocionarlas y demás.

Agradecimientos

Quiero aprovechar porque no solamente debo agradecer a la al Ministerio de las Culturas por sacar estas convocatorias, sino que digamos que ellos a uno le dan un rubro para poder hacer muchas cosas dentro del proyecto, pero a veces digamos cuando uno quiere hacer las cosas bien y quiere que la que el disco tenga trascendencia, pues necesita de otras manitos que le ayuden.

Aquí en el Quindío pudimos contar con esa manito que es una empresa que nos ha nos ha apoyado y nos ha seguido durante muchos años que es el fondo mixto para la cultura del Quindío y pues yo quiero aprovechar para agradecer porque desde el primer momento en que se les explicó el proyecto de lo que se trataba y lo que necesitábamos y pretendíamos hacer nos creyeron, nos copiaron la idea, confiaron en nosotros y pues gracias a ellos también es que podemos estar haciendo muchas de las cosas en plataformas digitales.

También debo agradecer a la Universidad del Quindío porque desde el momento también en que hablamos de esta producción, del lanzamiento de los sencillos y del disco completo de inmediato el apoyo fue maravilloso y por eso es por lo que estamos acá en esta mañana compartiendo con todos ustedes la noticia de que por qué cantó bambucos