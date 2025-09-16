FOMAG: presidente Petro advierte que nuevo modelo de salud de los maestros es insostenible

La implementación del nuevo modelo de salud de los maestros fue tema de debate en el Consejo de Ministros que se realizó este lunes, allí el presidente de Gustavo Petro, cuestionó que el sistema fue cooptado por la dirección del FOMAG, exactamente por la Fiduprevisora, pues asegura que defiende los intereses de los mismos 10 operadores regionales del modelo anterior, beneficiando a privados.

En las cifras entregadas del balance del sistema, el primer mandatario calificó como una contratación fraudulenta la que se ha realizado en el nuevo modelo, pues la red pasó de tener 840.000 afiliados a 819.000 y a su vez aumentó el valor promedio mensual del costo de Salud, es decir de los eventos, ya que pasó de 143.000 pesos a 404.000 pesos.

Se evidenció principalmete que los costos de tratamiento en salud en el FOMAG se dispararon, fundamentalmente, a partir del 2024 y 2025 y disminuyeron los beneficiarios del régimen.

“Veo un desastre financiero, no hay tarifario, cobran por evento según contratos”: dice el primer mandatario.

Ante esta situación, el presidente Petro advirtió al vicepresidente del FOMAG, Aldo Cadena, que si no es capaz de desarrollar la reforma en la salud en el modelo de los maestros, no puede seguir en el cargo.

Entre tanto el ministro de trabajo Antonio Sanguino aseguró que hay varios problemas, entre ellos que se tienen los mismos prestadores desde hace años con el mismo auditor que vale casi el 40% más de lo que cuesta precios de mercado, también señala que se tiene el mismo director de Salud en FOMAG, que además viene de ser candidato del partido centro democrático en Boyacá; pero el problema estructural es la relación entre el FOMAG y la Fiduprevisora.

Por otro lado, el ministro de educación Daniel Rojas, afirmó que la disminución de los usuarios en el nuevo sistema, se debe a que los beneficiarios de los afiliados que generalmente son los hijos de los maestros, ya cumplieron la mayoría de edad, y por lo tanto salen del régimen; sin embargo, señaló que se debe investigar porque ante esta disminución aumentaron los costos en Salud.

Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAG, aseguro que ha tratado de mantener el cumplimiento del acuerdo de los maestros que fue firmado con el Gobierno, también tratar de qué no se siga encendiendo más la situación dentro del FOMAG por protestas, y buscar un equilibrio financiero frente a esta situación.

Entre las personas que intervinieron en el Consejo de Ministros estuvo el presidente de Fecode, Domingo Ayala, quien alertó que en el modelo de salud de los maestros no está resuelta la estabilidad y la sostenibilidad, y además expresó que no se observa la unidad entre los integrantes del Consejo directivo del FOMAG, especialmente de los ministros de educación trabajo y hacienda que son en la cara del Gobierno ante la junta.