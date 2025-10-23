En Neiva se registran más de 3400 Casos de enfermedades respiratorias atendidos en centros médicos

Neiva

Durante las últimas tres semanas, comprendidas entre la semana 37 y la 40 del año, se han reportado 3.420 casos de infecciones respiratorias, según el más reciente boletín epidemiológico. En comparación con el periodo anterior, que registró 3.358 casos, se evidencia un ligero incremento que preocupa a las autoridades sanitarias por el aumento sostenido de contagios en la población.

Las autoridades de salud insisten en tres mensajes clave: cómo evitar enfermarse, cómo cuidarse en casa y cuándo acudir al hospital. En el primer punto, destacan la importancia del lavado frecuente de manos, el uso adecuado del tapabocas y la ventilación de los espacios cerrados. Además, recomiendan mantener al día las vacunas contra la influenza y otras enfermedades respiratorias.

Según Ana María Espinoza, de salud municipal, afirmo que “cerca de 33 caos de enfermedades respiratorias llegaron a sala UCI, En cuanto al cuidado en casa, se sugiere mantener las habitaciones limpias y ventiladas, evitar la exposición al frío y no tener contacto con personas que presenten síntomas gripales”.

Por último, los profesionales de la salud señalan que se debe acudir al hospital cuando los síntomas se agravan, especialmente si hay dificultad para respirar o fiebre persistente. Reiteran que la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir los contagios y proteger a las personas más vulnerables.