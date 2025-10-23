Empresas ofrecerán más de 80 empleos a jóvenes cucuteños

Cúcuta.

La Alcaldía de San José de Cúcuta, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y su Agencia Pública de Empleo, realizará este 24 de octubre una jornada de empleabilidad dirigida a jóvenes entre los 18 y 30 años en el Cuidarte de La Libertad.

Carlos Vargas, subsecretario de desarrollo empresarial, explicó que serán más de 80 vacantes disponibles por parte de dos empresas nacionales que están apostándole a la capital nortesantandereana.

“Tenemos alrededor de 75 vacantes por una empresa y 10 por otra del sector de las comunicaciones. Buscan hombres y mujeres que quieran vincularse laboralmente en diferentes cargos”, indicó.

Las personas interesadas deben asistir con su hoja de vida digital, la cual será registrada en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo por parte del equipo profesional del programa.

Vargas recordó que la jornada es totalmente gratuita y que la selección final dependerá de las empresas contratantes.

Entre las vacantes disponibles se destacan cargos como auxiliares de venta, asesores comerciales y cajeros, para los cuales no se requiere experiencia previa.

“La idea es que los jóvenes aprovechen esta oportunidad. Desde la Alcaldía seguimos fortaleciendo los espacios para que el talento local tenga más opciones laborales”, señaló el funcionario.

El subsecretario también resaltó la buena receptividad que han tenido las jornadas anteriores y el creciente interés del sector privado por vincularse a estas estrategias.

“El empresariado cucuteño está confiando en la Agencia Pública de Empleo. Además, estamos trabajando en red con otras agencias para ampliar las oportunidades y llevar estas jornadas a más comunas”, puntualizó Vargas.