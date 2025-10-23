El Pulso del Fútbol, 23 de octubre de 2025
El Pulso del Fútbol analiza la actuación de los Colombianos en los torneos internacionales.
¿Luis Díaz ya superó a Falcao y James en Europa?
51:21
AMDEP7464. RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 22/10/2025.- Jorge Carrascal de Flamengo celebra un gol este miércoles, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing Club en el estadio Maracaná, en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/ Antonio Lacerda
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la situación económica del Deportivo Pereira y la huelga en la que entraron los jugadores. Steven dijo: “Yo de Dudamel, habiendo hecho una campaña decente, con todas estas inconsistencias en los salarios, daría un paso al costado, no hay garantías. No se puede trabajar sin el pago”. Sobre el tema César agregó: “Dudamel ha sido un luchador con equipos que no tienen enormes recursos y yo creo que puede sacar el proyecto adelante, pero la verdad es que no le pagan y así es muy difícil trabajar”.
