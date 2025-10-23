Defensores de DDHH en el Catatumbo cuestionan datos entregados en el PMU

Catatumbo

Tras conocerse el boletín número 146 del PMU Catatumbo, líderes de la región rechazaron que, tras más de nueve meses de este conflicto, donde decenas de víctimas han sido secuestradas al norte del departamento, las autoridades no han mención a esto, mientras este delito sigue en aumento.

“El secuestro, hay que dividirlo en el secuestro extorsivo que se está presentando a menudo a personas, comerciantes, educadores, campesinos, ganaderos; y tenemos un secuestro que no se cuenta mucho que es el secuestro de la guerra que hace parte de los grupos que están en confrontación en estos momentos en la región del Catatumbo”, advirtió Nelson Arévalo, director de Corporeddeh capítulo Ocaña.

Cuestionó que poco se habla, entre la autoridades, de este delito. “No hay mucha información. Pero sabemos que es abundante, las personas se mantienen retenidas, secuestradas y confinadas por parte de uno o de los otros grupos que operan en esta región”.

También hizo referencia al trabajo operativo que hicieron las autoridades para lograr la liberación de un panadero que había sido secuestrado el pasado 11 de octubre, cuando se movilizaba por la vía nacional Cúcuta - Ocaña.

“Pudimos observar alegremente la liberación de una persona en el municipio de Ábrego. Hacía rato que no se liberaba a una persona por parte de las autoridades competentes. Y también con tristeza que parte de los secuestradores, son miembros de la Policía Nacional”.

Tan solo en la región del Catatumbo se advierten que son más de 60 casos de secuestros los que se han presentado este año.