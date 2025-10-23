“Corporinoquia, jamás ha venido por acá”, Campesino de Labranzagrande ante presencia de cuatro osos

Labranzagrande

Campesinos del municipio de Labranzagrande, Boyacá, expresaron su preocupación ante la presencia de varios osos andinos en zonas de montaña. Según relataron, los animales han sido vistos con frecuencia en los últimos tres años, causando daños a pequeños ganaderos que viven de la cría de ovejas y vacunos.

William Torres, aseguró que uno de los ejemplares ha atacado a sus animales y que, pese a haber reportado la situación, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquia) aún no ha hecho presencia en el lugar.

“Por aquí siempre han pasado animales silvestres, pero nunca nos habían hecho daño. Esta es la primera vez que se meten con las ovejas, y no es justo que sigan comiéndose los animales de uno sin que nadie responda. Nosotros vivimos de lo que producimos en la finca; no tenemos salario ni ayudas, y perder un animal es una pérdida grande”, señaló.

El campesino explicó que el terreno donde se ha visto el oso es de difícil acceso, lo que podría estar dificultando la llegada de los funcionarios ambientales.

“La gente cree que eso es plano, pero no. El oso está en plena montaña, a unos 500 metros de la carretera, y allá no sube cualquiera. Yo lo encontré después que mato y se estaba comiendo una novilla, pero en el campo uno no tiene ni celular ni cómo avisar rápido. Después fue que se grabó el video para mostrarles dónde estaba”, agregó.

Torres estima que el animal podría pesar entre 250 y 300 kilos, y asegura que, junto a otros campesinos, han avistado al menos cuatro osos en la zona, incluyendo una osa con dos crías. Sin embargo, aclaró que los demás vecinosno han tenido daños, sino que incluso han dejado alimento para la osa y sus oseznos, como una manera de evitar que bajen a las zonas de cultivo o se acerquen al ganado.

“Los otros vecinos no han tenido pérdidas. Al contrario, dicen que le dejan comida a la osa para que no baje. Aquí nadie quiere hacerles daño; lo único que pedimos es acompañamiento, porque si vuelven a atacar el ganado, ¿quién responde?”, afirmó.

El campesino también cuestionó la falta de atención institucional y pidió acciones concretas por parte de Corporinoquia y de las autoridades departamentales y nacionales.

“Dijeron que iban a venir, pero nunca llegaron. Solo publicaron cosas por redes sociales, pero acá no apareció nadie. Queremos que vengan, que miren el terreno y vean cómo convivimos con estos animales. No se trata de matarlos, sino de buscar una solución”, insistió.

La comunidad de Labranzagrande pidió que se adelanten medidas de manejo y prevención que permitan reducir el riesgo de nuevos ataques, al tiempo que se garantice la conservación del oso andino especie emblemática de los ecosistemas de páramo y bosque altoandino, considerada vulnerable a la extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

“Nosotros respetamos la naturaleza, pero también necesitamos que nos respeten nuestro trabajo y nuestro sustento. Si seguimos perdiendo animales, ¿de qué vivimos?”, concluyó William Torres.