Con una gran animación se presenta “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze”

Desde el 23 de octubre, los amantes del anime y de la animación, tendrán la oportunidad de ver en pantallas de cine “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze” (Chainsaw Man), cinta dirigida por Tatsuya Yoshihara con un guion de Hiroshi Seko, nos presenta una aventura épica y llena de acción que da continuidad a la popular serie de anime.

Cortesía: Crunchyroll - Película “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze” Ampliar

En esta oportunidad “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze” presenta a Denji, quien trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la yakuza lo traicionó y lo mandó matar. Mientras perdía el conocimiento, Pochita, la querida perra diabólica de Denji, impulsada por una motosierra, hizo un trato con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha entrado en su mundo, y Denji se enfrenta a su batalla más mortal hasta la fecha, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

Con una gran animación, mucha acción y unos detalles que deslumbran a la audiencia, “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze” (Chainsaw Man) de Crunchyroll se presenta desde el 23 de octubre en salas de cine colombianas.