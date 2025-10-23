Con una gran animación se presenta “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze”
La cinta dirigida por Tatsuya Yoshihara, nos presenta la épica aventura cargada de acción que continúa la exitosa serie de anime.
Desde el 23 de octubre, los amantes del anime y de la animación, tendrán la oportunidad de ver en pantallas de cine “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze” (Chainsaw Man), cinta dirigida por Tatsuya Yoshihara con un guion de Hiroshi Seko, nos presenta una aventura épica y llena de acción que da continuidad a la popular serie de anime.
En esta oportunidad “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze” presenta a Denji, quien trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que la yakuza lo traicionó y lo mandó matar. Mientras perdía el conocimiento, Pochita, la querida perra diabólica de Denji, impulsada por una motosierra, hizo un trato con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze ha entrado en su mundo, y Denji se enfrenta a su batalla más mortal hasta la fecha, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.
Con una gran animación, mucha acción y unos detalles que deslumbran a la audiencia, “Chainsaw Man - La Película: Arco de Reze” (Chainsaw Man) de Crunchyroll se presenta desde el 23 de octubre en salas de cine colombianas.