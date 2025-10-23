Colombia vs. Perú por Liga de Naciones Femenina: prográmese acá con el debut de la Selección
La Selección Colombia inicia su camino rumbo al Mundial Femenino del 2027.
Por primera vez, la clasificación para el Mundial Femenino se definirá a través de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, formato de Eliminatorias de todos contra todos, en donde nueve selecciones sudamericanas buscarán conseguir dos cupos directos a la Copa del Mundo.
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son las selecciones que disputarán este certamen entre octubre de 2025 y junio de 2026 para buscar el boleto directo al Mundial Femenino del 2027. Es preciso recordar que Brasil ya está clasificada por ser el país anfitrión.
La Tricolor llega a este compromiso con una plantilla que combina juventud y experiencia, respaldada por el buen rendimiento mostrado tras consagrarse subcampeona del continente. Por su parte, Perú se encuentra en un proceso de reconstrucción de su nómina, buscando fortalecer su estructura y consolidar un equipo competitivo.
Último antecedente
La última vez que ambas selecciones se enfrentaron directamente fue el 10 de abril del 2018, partido que correspondió a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América Femenina. La Tricolor se quedó con la victoria 3-0 gracias a las anotaciones de Catalina Usme, Leicy Santos e Isabella Echeverri.
Posible alineación de Colombia
Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Marcela Restrepo; Leicy Santos, Valerin Loboa, Linda Caicedo.
DT: Ángelo Marsiglia
Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO
El partido entre la Selección Colombia vs. Perú por la fecha 1 de Liga de Naciones Femenina CONMEBOL, se jugará este viernes 24 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.