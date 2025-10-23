Colombia vs. Perú por Liga de Naciones Femenina: prográmese acá con el debut de la Selección

Por primera vez, la clasificación para el Mundial Femenino se definirá a través de la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, formato de Eliminatorias de todos contra todos, en donde nueve selecciones sudamericanas buscarán conseguir dos cupos directos a la Copa del Mundo.

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela son las selecciones que disputarán este certamen entre octubre de 2025 y junio de 2026 para buscar el boleto directo al Mundial Femenino del 2027. Es preciso recordar que Brasil ya está clasificada por ser el país anfitrión.

Le puede interesar: ¿Qué necesita la Selección Colombia para clasificar al Mundial Femenino en 2027?

La Tricolor llega a este compromiso con una plantilla que combina juventud y experiencia, respaldada por el buen rendimiento mostrado tras consagrarse subcampeona del continente. Por su parte, Perú se encuentra en un proceso de reconstrucción de su nómina, buscando fortalecer su estructura y consolidar un equipo competitivo.

Último antecedente

La última vez que ambas selecciones se enfrentaron directamente fue el 10 de abril del 2018, partido que correspondió a la cuarta jornada del Grupo A de la Copa América Femenina. La Tricolor se quedó con la victoria 3-0 gracias a las anotaciones de Catalina Usme, Leicy Santos e Isabella Echeverri.

Lea también: Tabla de posiciones Mundial Femenino Sub-17: así queda Colombia tras golear a Costa de Marfil

Posible alineación de Colombia

Katherine Tapia; Carolina Arias, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Daniela Caracas; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Marcela Restrepo; Leicy Santos, Valerin Loboa, Linda Caicedo.

DT: Ángelo Marsiglia

Fecha, hora y cómo seguir EN VIVO

El partido entre la Selección Colombia vs. Perú por la fecha 1 de Liga de Naciones Femenina CONMEBOL, se jugará este viernes 24 de octubre, a partir de las 6:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Usted podrá disfrutar las emociones de este duelo mediante el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.