Casos en los que no pueden despedir a un trabajador: esto debe hacer si es despedido injustamente

En Colombia, un trabajador puede ser desvinculado de su empleo con o sin una causa justificada. No obstante, si el despido carece de una razón válida, el empleador está obligado a pagar una indemnización, cuyo monto dependerá del tipo de contrato y del tiempo laborado.

De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para julio de 2025 cerca de 23,9 millones de personas estaban ocupadas en Colombia. Sin embargo, en medio de ese mercado laboral, muchos trabajadores enfrentan despidos que no siempre se ajustan a la ley.

El Código Sustantivo del Trabajo es la norma que regula los derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de los empleados. Además de establecer los tipos de contrato, los salarios y las prestaciones sociales, también contempla disposiciones específicas sobre la estabilidad laboral y los escenarios en los que no es legal terminar un contrato sin justa causa.

Qué dice el Código Sustantivo del Trabajo sobre los despidos

El Código precisa las causales de despido con justa causa y también los casos en los que el empleador no puede prescindir de un trabajador, incluso cuando existan razones económicas o de reorganización interna.

Por ejemplo, si una enfermedad crónica o contagiosa impide el cumplimiento de las funciones durante más de 180 días, la empresa puede considerar una desvinculación justificada. Sin embargo, hay circunstancias en las que el trabajador goza de una protección especial y no puede ser despedido sin autorización previa del Ministerio de Trabajo.

La ley también establece que, antes de formalizar un despido, el empleador debe notificarlo con al menos 15 días de anticipación, salvo en los casos de terminación inmediata por justa causa comprobada.

Casos en los que no se puede despedir a un trabajador

El Código Sustantivo del Trabajo contempla cinco escenarios específicos en los que un empleado no puede ser despedido sin justa causa, debido a su condición o situación personal. Estos son:

Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia o dentro de los dos años posteriores al parto.

en periodo de lactancia o dentro de los dos años posteriores al parto. Personas con discapacidad o en situación de debilidad manifiesta por razones de salud.

o en situación de debilidad manifiesta por razones de salud. Trabajadores con fuero sindical , quienes gozan de protección frente a represalias o despidos arbitrarios.

, quienes gozan de protección frente a represalias o despidos arbitrarios. Madres o padres cabeza de familia, que tienen bajo su cargo la manutención exclusiva de sus hijos.

Prepensionados, es decir, quienes se encuentran a tres años o menos de cumplir los requisitos para acceder a su pensión.

En estos casos, la normativa reconoce una estabilidad laboral reforzada, y el Ministerio de Trabajo puede intervenir para garantizar su cumplimiento.

Qué hacer si fue despedido injustamente

Cuando un trabajador es despedido de manera injustificada y pertenece a uno de los grupos protegidos, puede reclamar una indemnización ante la empresa. Si no obtiene respuesta o el empleador se niega a reconocer sus derechos, debe acudir a un inspector de trabajo o a un consultorio jurídico para intentar una conciliación.

Si la conciliación no prospera, el siguiente paso es presentar una demanda ante un juez laboral, acompañada de las pruebas que respalden el caso. En este proceso, es recomendable contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho laboral, para exigir el pago de las prestaciones, indemnizaciones y compensaciones adicionales que correspondan.