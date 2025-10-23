Capturan a cinco personas e incautan más de 3.000 galones de insumos en Putumayo

Neiva

En el departamento del Putumayo, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control vial que permitieron la captura de cinco personas y la incautación de una gran cantidad de insumos químicos utilizados para la producción de drogas ilícitas. Las acciones, ejecutadas de manera simultánea por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, se realizaron en diferentes puntos estratégicos del territorio. Los detenidos, cuyas edades oscilan entre los 21 y 47 años, fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de sustancias químicas para la elaboración de narcóticos.

El primer procedimiento tuvo lugar en la vía nacional Pasto–Puente Pepino, a la altura del kilómetro 130+300 metros, en jurisdicción del municipio de Mocoa. Allí fue detenido un vehículo tipo camión que transportaba varias canecas con líquidos sospechosos. El segundo operativo se desarrolló en la vía Santana–Mocoa, kilómetro 52+200 metros, cerca de la base antinarcóticos de la vereda Canangucho, en el municipio de Villagarzón, donde se logró la interceptación de otro vehículo con características similares.

El coronel Álvaro Jacinto Correa Gamba, comandante de Policía del Putumayo, resaltó que “los resultados fortalecen la estrategia institucional de lucha contra el narcotráfico. “Con estas acciones evitamos la producción de drogas ilícitas y afectamos las finanzas de las organizaciones criminales que operan en esta zona. Continuaremos reforzando los controles viales y las operaciones de inteligencia para contrarrestar el tráfico de insumos químicos”.

Durante la inspección a los automotores, los uniformados hallaron un total de 57 canecas de 55 galones cada una, que contenían acetona, y 207,5 galones de ácido clorhídrico. En conjunto, el material incautado alcanzó los 3.135 galones, con un valor comercial aproximado de 330 millones de pesos. Estas sustancias, según las autoridades, serían empleadas en el procesamiento de pasta base de coca en laboratorios artesanales del sur del país.