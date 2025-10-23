Bogotá lanza Academia Atenea: plataforma gratuita con más de 680 cursos y mentor con IA

Logo de Atenea. I Foto: AGENCIA DISTRITAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA - ATENEA.

Bogotá D.C

Con el objetivo de democratizar el acceso a la educación y fortalecer las habilidades de los ciudadanos, el Distrito lanzó oficialmente Academia Atenea , una plataforma gratuita que reúne más de 680 cursos en áreas como matemáticas, ciencias naturales, tecnología, empleabilidad y emprendimiento.

El anuncio se realizó en el Teatro Urbano del Centro Felicidad Chapinero , con la participación de autoridades distritales, empresarios y beneficiarios de programas como Jóvenes con Oportunidades. Durante el evento, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia de esta iniciativa frente a los cambios que vive el mercado laboral.

“La educación y las necesidades del mercado laboral avanzan y se transforman a un ritmo acelerado. Este cambio, impulsado por los avances tecnológicos y la expansión de la inteligencia artificial, exige que la oferta educativa estatal se adapte de manera ágil y pertinente”, señaló el mandatario.

Un mentor con inteligencia artificial para orientar trayectorias educativas

Uno de los principales atractivos de la Academia Atenea es su mentor vocacional impulsado por inteligencia artificial . Esta herramienta acompaña a los usuarios mediante pruebas psicométricas y test vocacionales para recomendar rutas de formación personalizadas, facilitando la elección de carreras y oportunidades laborales.

Los contenidos fueron desarrollados en alianza con organizaciones como Khan Academy, IBM, Fundación Telefónica, AWS, LinkedIn, Área Andina y Aprende con Claro, entre otras. Según la Agencia Atenea, esto garantiza formación de calidad internacional y alineada con las demandas del mercado.

“Con esta red de aliados, Academia Atenea se consolida como un ecosistema de aprendizaje público, gratuito y articulado con las dinámicas del sector productivo”, afirmó Víctor Saavedra, director de la Agencia Atenea.

Alianza con ETB y apuesta por la tecnología con propósito social

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) se unió al proyecto con una inversión cercana a $650 millones, mientras que la Agencia Atenea destinó $4 mil millones para su desarrollo. ETB busca consolidarse como una Techco con propósito social, promoviendo la tecnología como herramienta de equidad.

“En ETB creemos que la tecnología no debe ser un privilegio, sino un habilitador de oportunidades reales para todas las personas”, afirmó Diego Molano Vega, presidente de ETB.

Acceso gratuito para toda la ciudadanía