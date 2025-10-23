Adolescente recibió golpiza de su compañero de clase en un colegio de Bolívar: está hospitalizado

Recluido en el hospital infantil Casa del Niño de Cartagena, se encuentra un adolescente de 14 años que fue agredido por su compañero de clase en la Institución Educativa Mauricio Nelson Visbal del municipio de San Estanislao de Kostka o Arenal, norte de Bolívar.

Según Katiluz Beltrán, madre del estudiante afectado, el hecho se presentó dentro de un salón de clase. Al parecer, uno de sus compañeros le habría propinado una fuerte golpiza que lo dejó con graves lesiones en su cabeza. Esto motivó al traslado del adolescente a un centro asistencial donde fue dado de alta, sin embargo, días después el menor de edad empezó a presentar fuertes dolores y convulsiones. Angustiados, sus familiares lo llevaron nuevamente a la Casa del Niño.

“Eso fue el 3 de octubre mi hijo no es de pelea ni nada de eso. Estuvo internado acá en la Casa del Niño hasta el 9, me le dieron de alta. El día 20 me regreso otra vez a Cartagena con él porque estaba convulsionando. El muchacho me lo golpeó con puños el pecho lo tenía hinchado y además me lo cogió por el cuello. Son cosas que la verdad yo, siendo su madre, me ha dado duro verlo así”, expresó ante los micrófonos de Caracol Radio.

Katiluz Beltrán manifestó que antes de la agresión, su hijo presuntamente venía siendo víctima de bullying por parte de algunos de sus compañeros de clase.

“Me dijo que anteriormente le estaban haciendo bullying, pero él a mí no me había comentado nada hasta ahora que ocurre esto. El niño agresor lo convidaba a pelear, mi hijo le decía que no, que él no le gustaba la pelea, que él es un niño sano, no le gusta pelear”, comentó la madre del estudiante afectado.

La agresión quedó captada en un video grabado por una compañera de clase. En ese audiovisual se aprecia que los otros alumnos presentes en el aula no hicieron nada para detener el enfrentamiento. Además, tampoco se observa a ningún profesor o alguien del colegio, tratando de evitar el incidente.

El niño señalado de agredir al adolescente de 14 años fue suspendido de la Institución Educativa y recibe supervisión constante de la Policía de Infancia y Adolescencia. Asimismo, la Secretaría de Educación de Bolívar, ordenó una investigación con el propósito de esclarecer lo sucedido y evitar que se presenten más agresiones de este tipo en los colegios del departamento.

¿Cómo está la salud del estudiante agredido?

A través de un comunicado de prensa, la Casa del Niño Hospital Infantil, confirmó que en sus instalaciones está siendo atendido un paciente que ingresó a por lesiones producidas presuntamente tras una agresión en su entorno escolar.

“El paciente recibe atención integral por parte de un equipo multidisciplinario de especialistas que adelanta todos los estudios y tratamientos necesarios para su manejo. Actualmente, se encuentra clínicamente estable, consciente, tranquilo y sin déficit neurológico”, dijo el hospital.

La Casa del Niño rechazó enérgicamente cualquier forma de agresión por bullying (acoso) que ponga en riesgo la integridad y salud de los menores de edad. A nivel nacional, según datos del Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar (SIUCE), desde 2020 y hasta marzo de este año se han registrado 11.161 casos relacionados con acoso escolar, ciberacoso y agresión escolar.