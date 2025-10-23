400 jóvenes en Santander se podrán preparar en Campuslands tras acuerdo con la gobernación

Bucaramanga

La gobernación de Santander destinó una inversión de 490 millones de pesos para un convenio con Campuslands y formar a jóvenes de todo el departamento en bilingüismo y desarrollo, así lo confirmó la secretaria de competitividad Eliana León.

"Aquí se han formado ya 400 jóvenes de los 87 municipios de los estratos 1, 2 y 3, donde tienen una oportunidad maravillosa de aprender a inteligencia artificial, marketing, programación básica y avanzada. Tecnologías 4.0 y por supuesto también tienen un proceso de bilingüismo B2 importantísimo para nuestras empresas que hagan inversión extranjera directa", agregó León.

José Guillermo Paul Díaz, del municipio de Simacota, fue uno de los estudiantes beneficiados en Campuslands y habló sobre las posibilidades laborales que ha tenido tras los estudios que ha podido tener.

“Cuando finalicé mis estudios, una semana antes, ya tenía oferta laboral, la tomé y ahorita estoy aquí. Llevo 1 año de experiencia, he crecido mucho no solamente como desarrollador, sino también aprendí cosas nuevas como inteligencia artificial. Ahorita soy líder en eso, soy líder de varios equipos en automatizaciones de inteligencia artificial para empresas”, agregó el joven proveniente de Simacota.

La secretaria León aseguró que con este tipo de apuestas y con el capital humano que se tiene en el departamento se sigue impulsando a Santander y la competitividad de la región.

Se espera que para el próximo año se amplíen los cupos para que más estudiantes en el departamento se puedan beneficiar con este proyecto y que las empresas privadas también se puedan unir.